1 октября в Железногорском районе выключат газ

СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-27T17:23:12+03:00

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С 06:00 1 октября до 20:00 2 октября в городе Железногорске и Железногорском районе будет снижено давление газа в сетях газораспределения. Это связано с неотложными ремонтными работами на газотранспортной системе ПАО «Газпром», направленными на обеспечение надежного и бесперебойного газоснабжения в осенне-зимний период.

Убедительная просьба: максимально ограничить использование или, по возможности, не использовать газовые приборы в указанный период, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU