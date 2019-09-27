В Курской области планируют заготовить свыше пяти тонн семян дуба

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-27T17:05:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курской области проходит лесовосстановительная кампания «Сохраним лес». В рамках акции курские лесники планируют заготовить пять тонн семян дуба, сообщили в комитете лесного хозяйства Курской области.

Недавно заготовка желудей организовали в Щигровском районе. Подопечные «Щигровского межрайонного комплексного центра социального обслуживания населения Курской области» в ходе акции собрали более 150 килограмм семян дуба черешчатого.

Дуб черешчатый – основная лесообразующая порода региона. Заготовка качественных семян этого дерева – важная задача лесоводов в осенний период.

ИСТОЧНИК KP.RU