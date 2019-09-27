Курянин вымогал деньги, урожая распространить личные фото девушки

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-27T17:02:43+03:00

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В Курчатове полицейские установили местного жителя, вымогавшего у девушки деньги.

В полиции 18-летняя потерпевшая сообщила, что с ней связался неизвестный и пригрозил тем, что взломал ее страницу в социальной сети и готов распространить личные фотографии в открытом доступе. За то, чтобы этого не делать, потребовал три тысячи рублей. Девушка перевела часть денег, но после испугалась, что вымогатель потребует большую сумму, и обратилась в полицию.

Оперативники, в том числе с проведением специальных технических мероприятий, установили, что к факту вымогательства причастен 21-летний житель Курчатовского района. Путем подбора пароля он смог взломать страницу. Молодой человек сознался в содеянном.

Сейчас идет проверка для решения о возбуждении уголовного дела по статье «Вымогательство».

ИСТОЧНИК KP.RU