В Курской области открылась "горячая линия" по гриппу

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-27T16:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Курской области с 1 по 16 октября проводит «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

В рамках «горячей линии» специалисты одела эпидемиологического надзора и территориальных отделов Управления ответят на вопросы об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ, вопросы иммунизации против гриппа (где сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими), вопросы, касающиеся вакцин против гриппа (состав вакцины, наличие вакцин в медицинских организациях и др.), вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, вопросы использования медицинских масок, вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки и другим интересующим вопросам.

Звонить можно с 1 по 16 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU