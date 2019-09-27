2019-09-27T16:18:39+03:00
Общество

В Курской области открылась "горячая линия" по гриппу

Задать свой вопрос специалистам можно будет по телефону
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
"Прямая линия" начнет работать 1 октября"Прямая линия" начнет работать 1 октябряФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Курской области с 1 по 16 октября проводит «горячую линию» по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

В рамках «горячей линии» специалисты одела эпидемиологического надзора и территориальных отделов Управления ответят на вопросы об эпидемиологической обстановке по гриппу и ОРВИ, вопросы иммунизации против гриппа (где сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими), вопросы, касающиеся вакцин против гриппа (состав вакцины, наличие вакцин в медицинских организациях и др.), вопросы неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, вопросы использования медицинских масок, вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидобстановки и другим интересующим вопросам.

Звонить можно с 1 по 16 октября в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
36-летняя курянка ударила участкового черенком
1 октября в Железногорском районе выключат газ
В Курской области планируют заготовить свыше пяти тонн семян дуба
Курянин вымогал деньги, урожая распространить личные фото девушки
Курян предупредили о тумане и заморозках
В Курской области восстановят 382 гектара леса
В Курске пожарные помогли бабушке и ее двухлетней внучке
Под Курском запустили третью очередь тепличного комплекса по выращиванию грибов
"Уровень наркотизации курян остается высоким", отметили на совещании
Одиннадцать курян отравились грибами
Двое пострадали в ДТП под Курском
Под Курском разыскивают водителя, который сбил пешехода
В Курске пройдет фестиваль аэростатов
Более 45 тысяч курян не могут выехать из-за долгов за границу
Курян приглашают на службу в полицию
В Курской области пропала 68-летняя женщина
Детский велозабег пройдет в Курске в День города
Театральный сезон в Курске откроется 28 сентября
В Курской области за мошенничество с землей осудили участников ОПГ