Курян предупредили о тумане и заморозках

СЕГОДНЯ 16:08 2019-09-27T16:08:13+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 27 сентября в течение суток будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура: ночью 2-7º тепла, в низких местах заморозки до минус 2º, днем 11-16 º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, отметили в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU