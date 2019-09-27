2019-09-27T16:08:13+03:00
Общество

Курян предупредили о тумане и заморозках

Днем 28 сентября потеплеет до +16
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Столбик термометра опустится до -2Столбик термометра опустится до -2Фото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 27 сентября в течение суток будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура: ночью 2-7º тепла, в низких местах заморозки до минус 2º, днем 11-16 º.

Одна из наиболее серьезных опасностей для автомобилистов - туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, отметили в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
36-летняя курянка ударила участкового черенком
1 октября в Железногорском районе выключат газ
В Курской области планируют заготовить свыше пяти тонн семян дуба
Курянин вымогал деньги, урожая распространить личные фото девушки
В Курской области открылась "горячая линия" по гриппу
В Курской области восстановят 382 гектара леса
В Курске пожарные помогли бабушке и ее двухлетней внучке
Под Курском запустили третью очередь тепличного комплекса по выращиванию грибов
"Уровень наркотизации курян остается высоким", отметили на совещании
Одиннадцать курян отравились грибами
Двое пострадали в ДТП под Курском
Под Курском разыскивают водителя, который сбил пешехода
В Курске пройдет фестиваль аэростатов
Более 45 тысяч курян не могут выехать из-за долгов за границу
Курян приглашают на службу в полицию
В Курской области пропала 68-летняя женщина
Детский велозабег пройдет в Курске в День города
Театральный сезон в Курске откроется 28 сентября
В Курской области за мошенничество с землей осудили участников ОПГ