В Курской области восстановят 382 гектара леса

СЕГОДНЯ 15:53 2019-09-27T15:53:08+03:00

В ближайшей перспективе могут установить камеры наблюдения в курских лесах

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В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» работы по высадке молодых саженцев выполнены на 94%. В ближайший месяц их завершат полностью.

Как сообщил и.о.председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев, в комплекс работ по сохранению лесов входит также заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий.

Сохранение лесов является частью национального проекта «Экология».

В этом году в рамках нацпроекта курским лесничествам впервые были выделены средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования – более 30 миллионов рублей. Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами. Закуплены также тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги.

Одной из задач нацпроекта стоит сокращение ущерба от лесных пожаров. К счастью, с 2014 года на территории Курской области не было зафиксировано ни одного серьезного возгорания в лесополосах. Исключением стал нынешний год, когда в Рыльском лесничестве сгорело 200 квадратных метров леса.

В ближайшей перспективе рассматривается установка камер наблюдения в курских лесах. За пожарной ситуацией будут следить нейросети. Первое оборудование уже закуплено.

До 2024 года на сохранение лесов Курской области будет направлено 357 млн рублей. Половина этой суммы - внебюджетные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU