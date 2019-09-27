2019-09-27T15:53:08+03:00
Общество

В Курской области восстановят 382 гектара леса

В ближайшей перспективе могут установить камеры наблюдения в курских лесах
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курским лесничествам впервые были выделены средства на покупку лесопожарной техникиКурским лесничествам впервые были выделены средства на покупку лесопожарной техникиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Курской области» работы по высадке молодых саженцев выполнены на 94%. В ближайший месяц их завершат полностью.

Как сообщил и.о.председателя комитета лесного хозяйства Курской области Дмитрий Репринцев, в комплекс работ по сохранению лесов входит также заготовка семян, выращивание посадочного материала, проведение агротехнических мероприятий.

Сохранение лесов является частью национального проекта «Экология».

В этом году в рамках нацпроекта курским лесничествам впервые были выделены средства на приобретение лесопожарной техники и оборудования – более 30 миллионов рублей. Благодаря этому старые громоздкие пожарные автоцистерны заменили мобильными лесопатрульными комплексами. Закуплены также тракторы, сеялки, кусторезы, культиваторы, мотокосы и плуги.

Одной из задач нацпроекта стоит сокращение ущерба от лесных пожаров. К счастью, с 2014 года на территории Курской области не было зафиксировано ни одного серьезного возгорания в лесополосах. Исключением стал нынешний год, когда в Рыльском лесничестве сгорело 200 квадратных метров леса.

В ближайшей перспективе рассматривается установка камер наблюдения в курских лесах. За пожарной ситуацией будут следить нейросети. Первое оборудование уже закуплено.

До 2024 года на сохранение лесов Курской области будет направлено 357 млн рублей. Половина этой суммы - внебюджетные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
36-летняя курянка ударила участкового черенком
1 октября в Железногорском районе выключат газ
В Курской области планируют заготовить свыше пяти тонн семян дуба
Курянин вымогал деньги, урожая распространить личные фото девушки
В Курской области открылась "горячая линия" по гриппу
Курян предупредили о тумане и заморозках
В Курске пожарные помогли бабушке и ее двухлетней внучке
Под Курском запустили третью очередь тепличного комплекса по выращиванию грибов
"Уровень наркотизации курян остается высоким", отметили на совещании
Одиннадцать курян отравились грибами
Двое пострадали в ДТП под Курском
Под Курском разыскивают водителя, который сбил пешехода
В Курске пройдет фестиваль аэростатов
Более 45 тысяч курян не могут выехать из-за долгов за границу
Курян приглашают на службу в полицию
В Курской области пропала 68-летняя женщина
Детский велозабег пройдет в Курске в День города
Театральный сезон в Курске откроется 28 сентября
В Курской области за мошенничество с землей осудили участников ОПГ