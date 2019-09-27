В Курске пожарные помогли бабушке и ее двухлетней внучке

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-27T14:53:00+03:00

Пожарные забрались в дом через окно Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

Помимо выездов на пожары, огнеборцы часто реагируют и на сообщения, которые не связаны с огненной стихией, но требуют экстренного вмешательства профессионалов.

26 сентября за помощью к спасателям обратилась жительница 2-го Агрегатного переулка областного центра, двухлетняя внучка которой осталась запертой внутри частного дома. Дверь захлопнулась, когда бабушка находилась на улице. На кухне была включена газовая плита.

На место происшествия незамедлительно выехали огнеборцы пятой пожарно-спасательной части областного центра. После оценки обстановки, они приняли решение вскрыть окно на первом этаже дома. Вся спасательная операция заняла несколько минут. После этого пожарные проникли внутрь помещения и открыли захлопнувшуюся дверь. Ребенок не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU