Под Курском запустили третью очередь тепличного комплекса по выращиванию грибов

СЕГОДНЯ 14:26 2019-09-27T14:26:35+03:00

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Под Курском открытии третью очередь тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов. Это позволило в два раза увеличить производственные мощности предприятия, отметили в администрации региона.

Прежде объем производства курских грибов составлял 750 тонн в месяц, теперь - полторы тысячи тонн в месяц или более 17 тыс. тонн в год.

Сумма инвестиций в грибной проект в целом составила 5,1 млрд рублей. Из них почти 2,6 млрд рублей – вложения в третью очередь производства. Сегодня на предприятии трудится более тысячи человек.

Запустить четвертую очередь тепличного комплекса планируется в течение 2020 года. Стоимость проекта составит 3,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU