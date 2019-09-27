"Уровень наркотизации курян остается высоким", отметили на совещании

СЕГОДНЯ 14:06 2019-09-27T14:06:30+03:00

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Уровень наркотизации населения в Курской области остается высоким, особенно в Курске, Льгове, Щиграх и Железногорске. За последние пять лет доля наркопреступлений в общей структуре преступности неизменно растет и составляет на сегодня 8,8%. Половина из них совершена уже судимыми. Эти факты были отмечены 27 сентября на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов Курской области «Об эффективности работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».

Расследовано с направлением в суд 463 преступления, под уголовную ответственность попали 278 человек. Пресечена деятельность трех организованных преступных групп. Перекрыто 15 каналов поставки наркотических средств в область. Уничтожено 184 очага произрастания конопли. Снизился показатель заболеваемости наркоманией, отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU