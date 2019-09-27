2019-09-27T13:23:00+03:00
Общество

Одиннадцать курян отравились грибами

К счастью, все остались живы
Ольга ДАНИЛОВА
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В этом году уже одиннадцать человек попали в больницу, съев грибовВ этом году уже одиннадцать человек попали в больницу, съев грибовФото: Светлана ВОЛКОВА
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С началом грибного сезона в Курской области регистрируются случаи отравления грибами.

Уже зарегистрировано одиннадцать случаев отравления грибами - одиннадцать человек пострадали. За тот же период прошлого года в области было зарегистрировано одиннадцать случаев с 18 пострадавшими. Летальных случаев, а также отравлений детей в этом году нет.

Из года в год причиной отравлений, как правило, становятся недостаточная осведомленность, недостаточное знание видов грибов и технологии их переработки и элементарная невнимательность грибников, в результате которой в корзины попадают грибы или их части из разряда несъедобных или ядовитых, отметили в Роспотребнадзоре.

В связи с тем, что грибной сезон продолжается Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает курянам о необходимости соблюдать осторожность при сборе и употреблении дикорастущих грибов.

Не стоит забывать и того, что порой даже съедобные грибы могут вызвать отравление. Причиной может быть сбор грибов в местностях, загрязненных солями тяжелых металлов или ядохимикатами, которые могут накапливаться в грибах, поэтому не следует собирать грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог.

Специалисты Управления Роспотребнадзора рекомендуют отдать предпочтение культивируемым грибам (вешенка, шампиньоны).

Ни в коем случае не предлагайте грибы детям. Даже безопасные грибы не принесут им пользы, поскольку детский пищеварительный тракт не приспособлен для полноценного усвоения этого продукта, отмечают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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