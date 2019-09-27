Двое пострадали в ДТП под Курском

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-27T12:53:13+03:00

Аварии с пострадавшими в регионе происходят каждый день Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Авария произошла 26 сентября примерно в 15:40 на шестом километре автодороги "Курск-Льгов-Рыльск- Никольский-Новосергеевка" в Курчатовском районе.

64-летний водитель автомобиля ВАЗ 21102 ехал со стороны поселка Карла Либкнехта в сторону деревни Новосергеевка. По предварительным данным автомобиль перевернулся в кювет, сообщили в ГИБДД.

В результате ДТП водитель и 64-летняя женщина-пассажир получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU