Под Курском разыскивают водителя, который сбил пешехода
Свидетелей и очевидцев просят позвонить в полицию
Полиция просит свидетелей позвонитьФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 26 сентября примерно в 19.45 возле дома №1 по улице Степная в Щиграх. Неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-21102 здесь сбил 27-летнего пешехода. Пострадавшего с ранением доставили в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ». Водитель скрылся.
Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Щигровский»: 8(47145) 4-22-02.
ИСТОЧНИК KP.RU