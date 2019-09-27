2019-09-27T12:35:02+03:00
Происшествия

Под Курском разыскивают водителя, который сбил пешехода

Свидетелей и очевидцев просят позвонить в полицию
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция просит свидетелей позвонитьПолиция просит свидетелей позвонитьФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 26 сентября примерно в 19.45 возле дома №1 по улице Степная в Щиграх. Неизвестный водитель автомобиля ВАЗ-21102 здесь сбил 27-летнего пешехода. Пострадавшего с ранением доставили в ОБУЗ «Щигровская ЦРБ». Водитель скрылся.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому факту, просьба сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Щигровский»: 8(47145) 4-22-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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