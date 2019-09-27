В Курске пройдет фестиваль аэростатов
Мероприятие состоится на Красной площади
Шоу состоится в центре городаФото: предоставлено пресс-службой
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Часть праздничных мероприятий Дня города пройдет 28 сентября в Курске на Красной площади:
14.00-19.00 Фестиваль «Территория игр», фотозоны.
16.30 Фестиваль аэростатов «Курское небо».
17.00 Танцевальный флешмоб «Курская «Тимоня».
17.20 Театрализованное праздничное шествие хореографических и фольклорных коллективов. Красная площадь – Театральная площадь.
ИСТОЧНИК KP.RU