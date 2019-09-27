Более 45 тысяч курян не могут выехать из-за долгов за границу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-27T11:44:09+03:00

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За девять месяцев 2019 года судебные приставы вынесли 45 373 постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Более 500 млн рублей должники погасили.

УФССП России по Курской области рекомендует гражданам во избежание неприятных ситуаций оплатить все имеющиеся долги, прежде чем планировать отпуск или деловую поездку за границу.

Информацию о наличии исполнительного производства и сумме задолженности можно увидеть на официальном интернет-сайте УФССП России по Курской области по адресу: http://r46.fssprus.ru/.

Приставы призывают должников не дожидаться применения к ним мер принудительного исполнения, а оплачивать задолженность не выходя из дома. С помощью сервиса можно погасить задолженность через электронные платежные системы.

ИСТОЧНИК KP.RU