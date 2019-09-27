Курян приглашают на службу в полицию

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-27T11:01:16+03:00

Требуются люди в возрасте от 18 до 40 лет

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ОМВД России по Курскому району Курской области проводит прием на службу в органы внутренних дел на должности рядового и младшего начальствующего состава граждан Российской Федерации, достигших возраста от 18 до 40 лет, имеющих среднее и высшее образование, сообщили в УМВД по Курской области.

Обращаться по адресу: Курск, ул. Чумаковская, д. 38.

Приемные дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Контактные телефоны: 36-64-20; 36-64-21; 36-64-16.

ИСТОЧНИК KP.RU