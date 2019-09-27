Курян приглашают на службу в полицию
Требуются люди в возрасте от 18 до 40 лет
Курян приглашают служить в полициюФото: Светлана ВОЛКОВА
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ОМВД России по Курскому району Курской области проводит прием на службу в органы внутренних дел на должности рядового и младшего начальствующего состава граждан Российской Федерации, достигших возраста от 18 до 40 лет, имеющих среднее и высшее образование, сообщили в УМВД по Курской области.
Обращаться по адресу: Курск, ул. Чумаковская, д. 38.
Приемные дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Контактные телефоны: 36-64-20; 36-64-21; 36-64-16.
ИСТОЧНИК KP.RU