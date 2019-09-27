2019-09-27T10:44:05+03:00
Общество

В Курской области пропала 68-летняя женщина

Нина Черникова ушла из дома в деревне Будановка Золотухинского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: ЛизаАлерт КурскФото: ЛизаАлерт КурскФото: Соцсети
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26 сентября в деревне Будановка Золотухинского района ушла из дома и не вернулась Черникова (Дуракова) Нина Георгиевна, 1951 года рождения.

Приметы пропавшей: рост 180 см, глаза серо-голубые, волосы седые. На женщина была светло-серая тканевая куртка, темно-серая юбка, шерстяные колготки, черные ботинки и голубой шелковый платок.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто имеет сведения о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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