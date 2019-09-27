Детский велозабег пройдет в Курске в День города

СЕГОДНЯ 10:05 2019-09-27T10:05:36+03:00

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28 сентября в 10:00 на Красной площади пройдет детский велозабег. В нем примут участие около 150 мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет. Предусмотрены дистанции 400, 800 и 1 200 метров. Дети до пяти лет смогут попробовать свои силы в «беговеле».

Подробная информация: Дмитрий Рассолов, тел.: 8 950 876 04 23

ИСТОЧНИК KP.RU