Театральный сезон в Курске откроется 28 сентября
В октябре зрителей ждет серия гастрольных представлений
В Курске начинается театральный сезон!Фото: Светлана ВОЛКОВА
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28 сентября в 18:00 премьерой «Милый друг» (по мотивам романа Ги де Мопассана) состоится открытие 228-го театрального сезона в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина (г. Курск, ул. Ленина,26).
А в октябре на сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина пройдут гастроли:
22 - 27 октября – Государственный русский драматический театр Удмуртии (автономное учреждение культуры Удмуртской Республики);
30 - 31 октября – Могилевский областной драматический театр (Республика Беларусь).
ИСТОЧНИК KP.RU