2019-09-27T09:34:47+03:00
Происшествия

В Курской области за мошенничество с землей осудили участников ОПГ

Они незаконно продавали участки, находящиеся в собственности государства
Яна ШЕЛЕСТ
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Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы сроком от 2 лет до 6 летСуд приговорил участников преступной группы к лишению свободы сроком от 2 лет до 6 летФото: Из архива "КП"
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Ленинский районный суд города Курска вынес обвинительный приговор в отношении четырех участников организованной преступной группы за многомиллионные мошенничества с землей. С 2012 по 2015 годы они незаконно приобрели право на 15 земельных участков, принадлежащих государству.

Участники группировки через из публичной кадастровой карты в интернете подыскивали земельные участки на территории Курского района, не находящиеся в собственности граждан. Они изготавливали межевые планы и ставили участки на кадастровый учет.

Используя поддельные выписки из похозяйственных книг сельсоветов, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у граждан прав на землю, а также паспортные данные, регистрировали участки на подставных лиц. Затем перепродавали участки.

Таким образом они причинили государству ущерб в размере более 10 миллионов рублей. По искам прокурора преступные сделки с землей суд признал незаконными, земельные участки возвратили в собственность государства.

Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы сроком от 2 лет до 6 лет со штрафом 100-500 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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