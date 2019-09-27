В Курске пройдет Всероссийский фестиваль науки
Его тема – «150-летие таблицы Менделеева»
Откроется фестиваль 27 сентябряФото: Из архива КП.
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С 27 по 29 сентября в Юго-Западном государственном университете (г. Курск, ул. 50 лет Октября,94) пройдет Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.
Тема фестиваля – «150-летие таблицы Менделеева».
Гостям покажут больше двадцати зрелищных экспериментов, в рамках которых задействуют 75 химических реактивов. Кроме того, химики университета проведут мастер-класс по созданию блюд молекулярной кухни, которые посетители смогут продегустировать.
Открытие фестиваля 27 сентября в 10:00. Подробная информация: Артем Тутов, тел.: 8 958 566 47 30
ИСТОЧНИК KP.RU