2019-09-26T17:49:19+03:00
Общество

28 сентября в Курске на Ленина перекроют движение

Городской транспорт будет ходить по улице Радищева
Яна ШЕЛЕСТ
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Городской транспорт будет ходить по улице РадищеваГородской транспорт будет ходить по улице РадищеваФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 сентября куряне будут праздновать День города. С 9.30 до 22.00 по улице Ленина - от Садовой до Урицкого будет закрыто движение всех видов транспорта. Городской транспорт будет ходить по улице Радищева.

Перевозить пассажиров после праздничного фейерверка будут 54 «пазика», десять больших автобусов, 70 микроавтобусов, 12 троллейбусов и три трамвая.

На улице Ленина и прилегающих улицах на расстоянии 50 метров от нее и Красной площади будет запрещена парковка автотранспорта, кроме специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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