В Курске пройдут осенние ярмарки
28 сентября и 19 октября в Курске пройдут традиционные плодоовощные ярмарки «Осень-2019». Торговля развернутся не шести площадках:
- ул. Станционная;
- площадь Комарова (ООО «Торговый центр «Васильевский»);
- ул. Литовская, 2-к (сельскохозяйственный кооперативный рынок «Виктория»);
- ул. Менделеева, 31 (площадь перед кинотеатром «Родина»);
- пл. им. Рокоссовского;
- ул. Бойцов 9-й дивизии – пр-т Хрущёва (рынок «Виктория»).
В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители из районов Курской области и крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и розничной торговли.
Куряне смогут запастись на зиму овощами, фруктами, зерном. Купить мясо, хлебобулочные и кулинарные изделия.
ИСТОЧНИК KP.RU