2019-09-26T16:44:18+03:00
Экономика

В Курске пройдут осенние ярмарки

Торговля будет организована на шести площадках
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне смогут запастись на зиму овощами, фруктами, зерномКуряне смогут запастись на зиму овощами, фруктами, зерномФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 сентября и 19 октября в Курске пройдут традиционные плодоовощные ярмарки «Осень-2019». Торговля развернутся не шести площадках:

- ул. Станционная;

- площадь Комарова (ООО «Торговый центр «Васильевский»);

- ул. Литовская, 2-к (сельскохозяйственный кооперативный рынок «Виктория»);

- ул. Менделеева, 31 (площадь перед кинотеатром «Родина»);

- пл. им. Рокоссовского;

- ул. Бойцов 9-й дивизии – пр-т Хрущёва (рынок «Виктория»).

В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители из районов Курской области и крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности и розничной торговли.

Куряне смогут запастись на зиму овощами, фруктами, зерном. Купить мясо, хлебобулочные и кулинарные изделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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