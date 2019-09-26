2019-09-26T16:17:13+03:00
Общество

Центр Курска будет подметать швейцарская машина

Импортную технику купили на пробу
Ольга ДАНИЛОВА
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Новая техника скоро появится на улицах КурскаНовая техника скоро появится на улицах КурскаФото: предоставлено пресс-службой
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ООО «Благоустройство», ответственное согласно муниципальному контракту за санитарное состояние центра Курска и территории Железнодорожного округа, приобрело специальную подметально-вакуумную машину Bucher Citicat швейцарского производства и мультиход производства Голландии.

Как рассказал генеральный директор общества Николай Логвинов, машины предназначены – в зависимости от комплекта навесного оборудования - для летней и зимней уборки улиц. Обслуживает каждую один оператор, работающий в гораздо более комфортных условиях, чем способны обеспечить действующие у нас подметально-уборочные машины производства Мценского завода. Важный аспект: если мценские ПУМы из-за своих габаритов могут работать только на проезжей части улиц, то «швейцарец» и «голландец» легко делают это и на дороге, и на тротуаре, при этом качество уборки гораздо выше, поскольку ПУМы делают это на механической основе, а ВКМ – на вакуумно-механической.

- Пока для пробы купили две машины. Они 2016 года выпуска. Новая такая стоит около 12 миллионов, нам обошлась в 4,7 млн. рублей, - говорит Николай Иванович. – Посмотрим в работе, оценим на практике, и тогда будем думать, как постепенно обновить существующий парк уборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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