В Курской области создадут особо охраняемые природные территории
До 2024 года в Курской области создадут десять особо охраняемых природных территорий. Об этом шла речь на заседании комиссии по ведению Красной книги Курской области, организованном региональным комитетом экологической безопасности и природопользования.
Комиссия рассмотрела вопросы корректировки схемы развития и размещения особо охраняемых территорий до 2024 года. Экологи их планируют создать в Горшеченском, Касторенском, Курском, Конышевском, Солнцевском, Суджанском и Обоянском районах.
Также на заседании была дополнена Красная книга Курской области, в нее вошли редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, лишайники, грибы и животные, впервые выявленные на территории нашего региона.
ИСТОЧНИК KP.RU