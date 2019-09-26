2019-09-26T15:56:33+03:00
Общество

В Курской области создадут особо охраняемые природные территории

Всего их будет десять
Ольга ДАНИЛОВА
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Проект рассчитан до 2024 годаПроект рассчитан до 2024 годаФото: Светлана ВОЛКОВА
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До 2024 года в Курской области создадут десять особо охраняемых природных территорий. Об этом шла речь на заседании комиссии по ведению Красной книги Курской области, организованном региональным комитетом экологической безопасности и природопользования.

Комиссия рассмотрела вопросы корректировки схемы развития и размещения особо охраняемых территорий до 2024 года. Экологи их планируют создать в Горшеченском, Касторенском, Курском, Конышевском, Солнцевском, Суджанском и Обоянском районах.

Также на заседании была дополнена Красная книга Курской области, в нее вошли редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, лишайники, грибы и животные, впервые выявленные на территории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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