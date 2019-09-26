Курянам расскажут о памятнике "железному Феликсу"

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-26T15:35:45+03:00

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27 сентября в 12.00 у памятника Феликсу Дзержинскому (парк им. Дзержинского) состоится мероприятие в рамках проекта «История одного памятника», реализуемого Центром историко-культурного наследия Курска.

Памятник Дзержинскому в одноименном парке был установлен в 1952 году. Он был выполнен скульптором А. Стемпковским из гипса. На митинг в честь открытия памятника собрались тогда несколько тысяч человек. Из репродукторов звучали пламенные речи, от имени трудящихся выступали партийные и комсомольские деятели города. В начале 70-х годов старый гипсовый памятник Ф.Э. Дзержинскому заменили на новый и покрыли его краской «серебрянкой».

11 сентября 2017 года был установлен бронзовый памятник «железному Феликсу». На торжественном открытии присутствовали руководители области, города, ветераны силовых структур.

Во встрече примут участие автор памятника – член Союза художников России скульптор Юрий Киреев, председатель Совета ветеранов ФСБ Юрий Корнеев, сотрудники УФСБ по Курской области и Пограничного управления, представители регионального военно-исторического общества, молодежных объединений.

ИСТОЧНИК KP.RU