В администрации Курской области назначили нового председателя комитета
Распоряжение об этом Старовойт подписал 26 сентября
Кадровые изменения в регионе продолжаютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Курской области подписал распоряжение о назначении на должность председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области с 26 сентября Алексея Вячеславовича Спиридонова.
Ранее Алексей Спиридонов занимал должность заместителя директора Областной спортивной школы олимпийского резерва.
ИСТОЧНИК KP.RU