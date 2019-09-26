2019-09-26T15:09:33+03:00
Политика

В администрации Курской области назначили нового председателя комитета

Распоряжение об этом Старовойт подписал 26 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Кадровые изменения в регионе продолжаютсяКадровые изменения в регионе продолжаютсяФото: Светлана ВОЛКОВА
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Губернатор Курской области подписал распоряжение о назначении на должность председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области с 26 сентября Алексея Вячеславовича Спиридонова.

Ранее Алексей Спиридонов занимал должность заместителя директора Областной спортивной школы олимпийского резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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