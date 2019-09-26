Курян ждут теплые выходные

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-26T15:08:09+03:00

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Последнюю неделю в Курской области установились аномальные для начала осени холода. Несколько ночей подряд фиксировались даже заморозки. Однако к выходным в регионе значительно потеплеет.

28 сентября, в субботу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +16 градусов. Ночью ожидается +5…+7 ºС. Погода при этом будет теплая и сухая. Скорость ветра 2-7 м/с. В воскресенье, несмотря на дождь, теплая погода сохранится.

ИСТОЧНИК KP.RU