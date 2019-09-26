Курян ждут теплые выходные
В выходные дни столбик термометра поднимется до +16 градусов
Погода будет теплая и сухаяФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
Последнюю неделю в Курской области установились аномальные для начала осени холода. Несколько ночей подряд фиксировались даже заморозки. Однако к выходным в регионе значительно потеплеет.
28 сентября, в субботу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха поднимется до +16 градусов. Ночью ожидается +5…+7 ºС. Погода при этом будет теплая и сухая. Скорость ветра 2-7 м/с. В воскресенье, несмотря на дождь, теплая погода сохранится.
ИСТОЧНИК KP.RU