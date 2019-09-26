В Курской области идет вакцинация против гриппа: кому положена бесплатная прививка?

СЕГОДНЯ 14:58 2019-09-26T15:03:39+03:00

За бесплатной вакциной нужно обращаться в поликлинику по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Для иммунизации детей и взрослых в область за счет средств федерального бюджета поступила вакцина «Совигрипп» в объеме 43% от заявленного количества, сообщили в Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок уже привились более 201 тысяч жителей Курской области, в том числе более 51,5 тысяч детей. За счет других источников финансирования против гриппа привито 1746 человек.

Управление Роспотребнадзора по Курской области напоминает, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок бесплатно вакцинацию от гриппа имеют право получить:

дети с шести месяцев;

учащиеся 1 - 11 классов;

обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы;

беременные женщины;

взрослые старше 60 лет;

подлежащие призыву на военную службу;

люди с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

За прошедшую неделю (с 16 по 22 сентября) в целом по области зарегистрировано 5637 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, что выше уровня прошлой недели на 24,5%. В основном болеют дети - 78,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU