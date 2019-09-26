2019-09-26T14:49:59+03:00
Звезды

Пройдет акция «Курск читает Воробьева»

Мероприятие пройдет у памятника писателю
Ольга ДАНИЛОВА
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Акция пройдет у памятника писателюАкция пройдет у памятника писателюФото: предоставлено пресс-службой
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28 сентября в 12.00 у памятника Константину Воробьеву в сквере около Курской государственной филармонии стартует литературная акция «Курск читает Воробьева» в рамках празднования 100-летия со дня рождения известного писателя-фронтовика и Дня города.

Творческий путь Константина Воробьева - всего 20 лет, но, несмотря на это, его произведения вошли в сокровищницу русской литературы. Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и повестей, которые несут в себе правду жизни, ориентиры высокой нравственности.

Участников литературной акции ожидает:

чтение отрывков из лучших произведений К.Д. Воробьева в исполнении писателей-лауреатов литературной премии им. К.Д. Воробьва, а также юных курян - воспитанников литературно-творческой студии «Юные воробьевцы»;

представление арт-объектов, созданных по произведениям К.Д. Воробьева;

интерактивная литературная викторина по творчеству К.Д. Воробьева;

литературный пазл «Герои книг К.Д. Воробьева»;

презентация книжно-иллюстративной экспозиции из фонда Централизованной системы библиотек города Курска с материалами о жизненном пути автора, его творчестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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