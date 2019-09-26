Пройдет акция «Курск читает Воробьева»
28 сентября в 12.00 у памятника Константину Воробьеву в сквере около Курской государственной филармонии стартует литературная акция «Курск читает Воробьева» в рамках празднования 100-летия со дня рождения известного писателя-фронтовика и Дня города.
Творческий путь Константина Воробьева - всего 20 лет, но, несмотря на это, его произведения вошли в сокровищницу русской литературы. Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и повестей, которые несут в себе правду жизни, ориентиры высокой нравственности.
Участников литературной акции ожидает:
чтение отрывков из лучших произведений К.Д. Воробьева в исполнении писателей-лауреатов литературной премии им. К.Д. Воробьва, а также юных курян - воспитанников литературно-творческой студии «Юные воробьевцы»;
представление арт-объектов, созданных по произведениям К.Д. Воробьева;
интерактивная литературная викторина по творчеству К.Д. Воробьева;
литературный пазл «Герои книг К.Д. Воробьева»;
презентация книжно-иллюстративной экспозиции из фонда Централизованной системы библиотек города Курска с материалами о жизненном пути автора, его творчестве.
ИСТОЧНИК KP.RU