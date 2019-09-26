ДТП в Курске - два человека пострадали

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-26T14:38:50+03:00

На дорогах города нужно быть осторожнее Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Авария произошла 25 сентября примерно в 18.30 возле дома №42 по улице Красной Армии Курска. Здесь на регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль «Рено Меган», под управлением 18-летнего водителя, который ехал со стороны улицы Дружининской в направлении улицы Энгельса и автомобиль «Грейт Вол Ховер», за рулем которого был 47-летний водител. "Рено" поворачивал налево, в вторая иномарка двигалась в попутном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Грейт Вол Ховер» и 20-летняя девушка-пассажир автомобиля «Рено Меган» с ранениями различной степени тяжести были доставлены в ГКБ №4 Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU