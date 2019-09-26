2019-09-26T14:14:10+03:00
Происшествия

В Курске ВАЗ на переходе сбил пенсионера

20-летний водитель был без прав
Ольга ДАНИЛОВА
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Аварии в Курске происходят ежедневноАварии в Курске происходят ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 25 сентября примерно в 17.55 возле дома №97«А» по ПЛК Курска. 20-летний курянин без водительских прав ехал на автомобиле ВАЗ-21140 со стороны поселка Ворошнево в направлении поселка Аккамулятор.

По дороге он сбил 67-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу. Пешеход с ранением был госпитализирован в ГКБ №4 Курска, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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