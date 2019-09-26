2019-09-26T14:05:48+03:00
Спорт

Куряне завоевали медали на чемпионате России по всестилевому карате

Им досталось "золото" и "серебро"
Ольга ДАНИЛОВА
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Куряне везут домой наградыКуряне везут домой наградыФото: предоставлено пресс-службой
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Курские спортсмены в дисциплине «Дзю-кумите» стали обладателями наград на чемпионате страны по всестилевому карате, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Александра Полина выиграла «золото», а Дмитрий Емельянов – «серебро». Теперь Полина и Емельянов выступят на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Москве.

Чемпионат России по всестилевому карате прошел в Анапе. В нем приняли участие представители 57 регионов Российской Федерации, которые разыграли 44 комплекта медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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