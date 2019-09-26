Куряне завоевали медали на чемпионате России по всестилевому карате
Им досталось "золото" и "серебро"
Куряне везут домой наградыФото: предоставлено пресс-службой
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Курские спортсмены в дисциплине «Дзю-кумите» стали обладателями наград на чемпионате страны по всестилевому карате, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Александра Полина выиграла «золото», а Дмитрий Емельянов – «серебро». Теперь Полина и Емельянов выступят на чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Москве.
Чемпионат России по всестилевому карате прошел в Анапе. В нем приняли участие представители 57 регионов Российской Федерации, которые разыграли 44 комплекта медалей.
ИСТОЧНИК KP.RU