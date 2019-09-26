81-летняя курянка, играя на бирже, перевела деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-26T13:47:31+03:00

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В МО МВД России «Железногорский» обратилась 81-летняя женщина и рассказала, что через интернет она зарегистрировалась на одном из сайтов с игровой платформой, где предлагался пассивный заработок.

Связавшийся с ней по телефону сотрудник биржи, объяснил клиентке, что вместо нее будет играть их опытный менеджер. Звонивший заверил, что необходимо внести деньги и запастись терпением. Пенсионерка так и сделала. Ей сообщили, что она стала участвовать в торгах на электронной бирже. В течение нескольких дней она мониторила этот сайт, при этом лже-брокер постоянно поддерживал с ней связь, радуя новостями о доходах. Когда пожилая женщина решила вернуть свои деньги и прибыль, связь с сотрудником биржи прервалась. Таким образом, пенсионерка лишилась более 127 тысяч рублей.

Сейчас представители правоохранительных органов занимаются установлением лиц, причастных к совершению мошеннических действий, сказали в полиции.

Полицейские вновь призывают граждан не быть слишком доверчивыми и не терять бдительность при перечислении собственных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU