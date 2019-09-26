2019-09-26T13:43:30+03:00
Происшествия

Курянина отправили на обязательные работы за "траву"

Мужчина собрал растение на пустыре
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянина отправили на обязательные работыКурянина отправили на обязательные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Рыльский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 24-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства).

Судом установлено, что в июле 2019 года молодой человек на пустыре собрал части растений дикорастущей конопли. По дороге домой его задержали сотрудники полиции.

Суд дал ему 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске пройдут осенние ярмарки
Центр Курска будет подметать швейцарская машина
В Курской области создадут особо охраняемые природные территории
Курянам расскажут о памятнике "железному Феликсу"
В администрации Курской области назначили нового председателя комитета
Курян ждут теплые выходные
В Курской области идет вакцинация против гриппа: кому положена бесплатная прививка?
Пройдет акция «Курск читает Воробьева»
ДТП в Курске - два человека пострадали
В Курске ВАЗ на переходе сбил пенсионера
Куряне завоевали медали на чемпионате России по всестилевому карате
81-летняя курянка, играя на бирже, перевела деньги мошенникам
В благотворительный фонд "Мир детства" куряне пожертвовали почти 19 млн рублей
Житель Курска за ночь украл десять люков
В больнице под Курском простаивало дорогое медоборудование
С 30 сентября в Курске начнут отключать свет
В Сеймском округе Курска отключат горячую воду