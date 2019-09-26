Курянина отправили на обязательные работы за "траву"
Мужчина собрал растение на пустыре
Курянина отправили на обязательные работыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Рыльский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу 24-летнему местному жителю. Он признан виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства).
Судом установлено, что в июле 2019 года молодой человек на пустыре собрал части растений дикорастущей конопли. По дороге домой его задержали сотрудники полиции.
Суд дал ему 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU