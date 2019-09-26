В благотворительный фонд "Мир детства" куряне пожертвовали почти 19 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-26T13:23:45+03:00

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На заседании оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства» рассмотрены заявки от 50 нуждающихся семей. Средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми диагнозами, обеспечение необходимыми лекарствами, приобретение вещей, улучшение жилищных условий.

«С начала года в благотворительный фонд поступило почти 19 млн рублей. Более 440 семей с детьми смогли получить помощь. Средства собираются в рамках благотворительного марафона, с помощью благотворительных ящиков в торговых центрах. Также деньги перечисляют крупные предприятия. Сейчас идет разработка проекта, чтобы те, кто захотел пожертвовать, смогли сделать это через Сбербанк-онлайн», – сказала замгубернатора региона Ирина Хмелевская.

Она также поблагодарила всех неравнодушных курян, которые принимают участие в марафоне «Мир детства» (https://mirdetstva46.ru/).

Тем, кому необходима помощь, смогут обратиться в районные и городские органы опеки. Там помогут собрать необходимые документы, чтобы передать их в благотворительный марафон «Мир детства» на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU