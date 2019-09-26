2019-09-26T13:23:45+03:00
Общество

В благотворительный фонд "Мир детства" куряне пожертвовали почти 19 млн рублей

Получить помощь можно через органы опеки
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Скоро пожертвовать можно будет онлайнСкоро пожертвовать можно будет онлайнФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

На заседании оргкомитета благотворительного марафона «Мир детства» рассмотрены заявки от 50 нуждающихся семей. Средства будут направлены на лечение детей с тяжелыми диагнозами, обеспечение необходимыми лекарствами, приобретение вещей, улучшение жилищных условий.

«С начала года в благотворительный фонд поступило почти 19 млн рублей. Более 440 семей с детьми смогли получить помощь. Средства собираются в рамках благотворительного марафона, с помощью благотворительных ящиков в торговых центрах. Также деньги перечисляют крупные предприятия. Сейчас идет разработка проекта, чтобы те, кто захотел пожертвовать, смогли сделать это через Сбербанк-онлайн», – сказала замгубернатора региона Ирина Хмелевская.

Она также поблагодарила всех неравнодушных курян, которые принимают участие в марафоне «Мир детства» (https://mirdetstva46.ru/).

Тем, кому необходима помощь, смогут обратиться в районные и городские органы опеки. Там помогут собрать необходимые документы, чтобы передать их в благотворительный марафон «Мир детства» на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске пройдут осенние ярмарки
Центр Курска будет подметать швейцарская машина
В Курской области создадут особо охраняемые природные территории
Курянам расскажут о памятнике "железному Феликсу"
В администрации Курской области назначили нового председателя комитета
Курян ждут теплые выходные
В Курской области идет вакцинация против гриппа: кому положена бесплатная прививка?
Пройдет акция «Курск читает Воробьева»
ДТП в Курске - два человека пострадали
В Курске ВАЗ на переходе сбил пенсионера
Куряне завоевали медали на чемпионате России по всестилевому карате
81-летняя курянка, играя на бирже, перевела деньги мошенникам
Курянина отправили на обязательные работы за "траву"
Житель Курска за ночь украл десять люков
В больнице под Курском простаивало дорогое медоборудование
С 30 сентября в Курске начнут отключать свет
В Сеймском округе Курска отключат горячую воду