С 30 сентября в Курске начнут отключать свет

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-26T12:20:11+03:00

На электросетях проведут плановые работы Фото: Из архива "КП"

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях на следующих улицах города отключат электроэнергию:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 4 октября с 9-30 до 16-00:

Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7.

С 9-00 до 16-00:

Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, Народная 7а, 7, 7б, 9; 2-я Степная; Вольная; Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; 1-я Кожевенная; Гайдара 31-37, 32-40.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 01 по 3 октября с 9-00 до 17-00:

ул. Пучковка 62-106; 21-45; 41; 47; ул. Павлуновского 242-262; 243-267; 2-й Пучковский переулок 2-22; 3-21.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 30 сентября по 4 октября с 9-00 до 16-00:

Октябрьская 94-222; Маяковского 28-68; Фрунзе 1-61, 38-58.

3 октября с 13-30 до 16-00:

1-й Весенний проезд 1-7; Агрегатная 2-36.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU