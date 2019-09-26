2019-09-26T10:47:04+03:00
Происшествия

Курянин из ружья застрелил сожительницу

Женщина скончалась на месте
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступленияСледователи устанавливают обстоятельства совершенного преступленияФото: Из архива "КП"
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Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины.

В ночь с 23 на 24 сентября 2019 года погибшая находилась в своем доме в деревне Сосновка с 66-летним сожителем. Пара повздорила, мужчина схватил ружье и выстрелил женщине в живот. Пенсионерка от полученных травм скончалась.

Мужчина уехал к себе домой, где впоследствии было обнаружено его тело с огнестрельным ранением, рядом с мужчиной было ружье. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления , назначены судебные экспертизы.

Аналогичное преступление произошло 24 сентября в Советском районе. 48-летний житель деревни Верхние Апочки из ружья застрелил 46-летнего собутыльника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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