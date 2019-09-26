2019-09-26T10:21:00+03:00
Общество

В Курск прибыла чудотворная икона Божией Матери «Знамение»

В крестном ходе приняли участие семь тысяч верующих
Яна ШЕЛЕСТ
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Крестный ход в Курске.Яна ШЕЛЕСТ

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В крестном ходе приняли участие порядка семи тысяч верующих Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В крестном ходе приняли участие порядка семи тысяч верующихФото: Яна ШЕЛЕСТ

25 сентября в Курск прибыла главная православная святыня – чудотворная икона Божией Матери «Знамение». Паломники перенесли святой образ из Коренной пустыни в Знаменский кафедральный собор. В крестном ходе приняли участие порядка семи тысяч верующих.

В Курске икона будет пребывать до 3 октября Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске икона будет пребывать до 3 октябряФото: Яна ШЕЛЕСТ

На Красной площади перед Знаменским собором митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил торжественный молебен. В Курске икона будет пребывать до 3 октября, храм в это время будет работать круглосуточно. 1 октября святой образ провезут по лечебным учреждениям областного центра. 3 октября состоится молебен, а затем главную курскую святыню проводят в Железногорскую епархию, где она будет находиться 4 октября. Оттуда лик увезут в Казахстан.

октября святой образ провезут по лечебным учреждениям областного центра Фото: Яна ШЕЛЕСТ

октября святой образ провезут по лечебным учреждениям областного центраФото: Яна ШЕЛЕСТ

Самый первый в истории крестный ход с Курской Коренной иконой состоялся в 1618 году. В этот день чудотворная икона была торжественно перенесена из Знаменского монастыря в Коренную пустынь по случаю освящения первой, деревянной церкви Рождества Богородицы. Так было положено начало крестным ходам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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