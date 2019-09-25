В Курской области опять ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-25T18:03:42+03:00

В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области местами ожидается опасное агрометеорологическое явление - ночью и утром 26 сентября заморозки до минус трех градусов.

Спасатели напоминают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, которые возникают из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Курской области предупреждает:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; - категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU