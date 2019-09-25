2019-09-25T18:03:42+03:00
Общество

В Курской области опять ожидаются заморозки

Об ухудшении погодных условий сообщают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаровВ связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаровФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области местами ожидается опасное агрометеорологическое явление - ночью и утром 26 сентября заморозки до минус трех градусов.

Спасатели напоминают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, которые возникают из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов, правил эксплуатации газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности.

Главное управление МЧС России по Курской области предупреждает:

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию;

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; - категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления;

В случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске ввели режим повышенной готовности
Курян приглашают прокатиться в «Читающем маршруте»
Под Курском психбольной до смерти забил мужчину и женщину
В Курске пройдет фестиваль «Добрый Курск»
В Щиграх под Курском нашли артснаряд
В Курске назначили глав Железнодорожного и Центрального округов
Житель Курской области застрелил собутыльника
Анна Гладилина назначена на должность советника губернатора Курской области
Северный подъезд к Курску реконструируют раньше срока
Елена Палферова назначена руководителем комитета здравоохранения Курской области
В Курске открывается XIV сезон проекта «Кино в театре»
Несколько улиц Курска останутся без горячей воды
Сегодня перекроют центр Курска
Когда включат отопление в Курске в 2019 году: отопительный сезон начнется с соцучреждений
Курян приглашают на День рожденье "Люксора"
СК начал проверку по жалобе курского сенатора на КВНщика Антона Сасина