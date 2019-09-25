2019-09-25T17:51:50+03:00
Общество

В Курске ввели режим повышенной готовности

Он будет действовать до 4 октября
Яна ШЕЛЕСТ
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Граждан призывают к бдительностиГраждан призывают к бдительностиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 25 сентября и по 4 октября в Курске будет действовать режим повышенной готовности. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Крестному ходу, а также мероприятий, посвященных пребыванию чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в областном центре.

Антитеррористическая комиссия просит граждан обращать внимание на брошенные и бесхозные легковые автомобили, вещи, оставленные в общественных местах, а также напоминает о необходимости держать закрытыми двери подвалов, чердаков и служебных помещений для предотвращения доступа посторонним лицам.

При любом подозрении о террористической угрозе следует обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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