В Курске ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 17:51 2019-09-25T17:51:50+03:00

Он будет действовать до 4 октября

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С 25 сентября и по 4 октября в Курске будет действовать режим повышенной готовности. Данные меры приняты в целях обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Крестному ходу, а также мероприятий, посвященных пребыванию чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской Коренной в областном центре.

Антитеррористическая комиссия просит граждан обращать внимание на брошенные и бесхозные легковые автомобили, вещи, оставленные в общественных местах, а также напоминает о необходимости держать закрытыми двери подвалов, чердаков и служебных помещений для предотвращения доступа посторонним лицам.

При любом подозрении о террористической угрозе следует обращаться в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU