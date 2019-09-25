2019-09-25T17:38:00+03:00
Звезды

Курян приглашают прокатиться в «Читающем маршруте»

Пассажирам троллейбуса расскажут о Курске
Яна ШЕЛЕСТ
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Пассажирам расскажут о традициях празднования Дня городаПассажирам расскажут о традициях празднования Дня городаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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27 сентября в 11.00 Централизованная система библиотек города Курска совместно с МУП «Курскэлектротранс» приглашают жителей и гостей города совершить увлекательное путешествие в «Читающем маршруте», посвященном празднованию 987-летия города Курска.

Пассажирам расскажут о традициях празднования Дня города, героических страницах истории столицы соловьиного края. В импровизированной галерее будут размещены рисунки учащихся школы № 52 «Курск глазами детей», школьники прочтут стихотворные поздравления родному городу. Участниками встречи станут курские писатели и поэты, которые познакомят со своим творчеством, посвященным Курску.

Свои пожелания Курску пассажиры смогут оставить на поздравительной открытке «С днем рождения, любимый город!». Все желающие примут участие в блиц-опросе «Я в этом городе живу. Я этот город знаю?». Самые эрудированные получат в подарок сувениры с символикой курского края.

«Счастливые пассажиры», вошедшие на остановках «Ул. Садовая» и «Площадь Героев Курской битвы», станут обладателями призов от организаторов акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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