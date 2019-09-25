2019-09-25T16:54:19+03:00
Происшествия

Под Курском психбольной до смерти забил мужчину и женщину

Трагедия произошла в Тиму
Яна ШЕЛЕСТ
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Потерпевшие от полученных травм скончались в больницеПотерпевшие от полученных травм скончались в больнице
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Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Тимского района. Мужчина проник в чужой дом и совершил двойное убийство.

1 марта 2019 года в поселке Тим примерно в три часа утра мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, залез в дом к своей 34-летней бывшей сожительницы и начал ее избивать. Затем он увидел в доме своего 43-летнего знакомого, которому также нанес множество ударов руками и табуреткой по различным частям тела.

После этого мужчина скрылся. Потерпевшие от полученных травм скончались в больнице. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник страдает психическим расстройством. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с постановлением о применении принудительного лечения направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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