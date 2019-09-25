В Курске пройдет фестиваль «Добрый Курск»
Он состоится 28 сентября в Первомайском парке
Мероприятие пройдет в Первомайском паркеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 сентября в Курске состоится фестиваль волонтерских и общественных объединений «Добрый Курск». Фестиваль объединит добровольцев, общественников и активистов. В нем также примет участие и Курская региональная общественная зоозащитная организация «Право Жить».
Зоозащитники обещают интересную программу: выставку бездомных животных, мастер-класс по грумингу, выступление дрессированных собак, конкурс детских рисунков и танцевальный флешмоб.
Время проведения акции с 14:00 до 19:00. Место проведения: Первомайский парк.
ИСТОЧНИК KP.RU