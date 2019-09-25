2019-09-25T14:12:08+03:00
Происшествия

Житель Курской области застрелил собутыльника

Подозреваемый задержан
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи устанавливают все обстоятельства преступленияСледователи устанавливают все обстоятельства преступленияФото: Из архива "КП"
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Горшеченский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство». В совершении преступления подозревается 48-летний житель Советского района Курской области.

24 сентября 2019 года 46-летний мужчина вместе с подозреваемым распивали спиртное в доме последнего, расположенном в деревне Верхние Апочки Советского района Курской области. Затем собутыльники поругались. Мужчины вышли на улицу, подозреваемый схватил ружье и выстрелил в оппонента. Тот от полученных ранений скончался на месте.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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