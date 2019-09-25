Анна Гладилина назначена на должность советника губернатора Курской области

СЕГОДНЯ 13:43 2019-09-25T13:43:37+03:00

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Губернатор Курской области подписал распоряжение о назначении Анны Гладилиной на должность советника Губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Анна Гладилина – титулованная спортсменка, является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призером Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года, мастер спорта России международного класса.

Анна Гладилина завоевала в этом году две серебряных награды на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию в Южной Корее.

ИСТОЧНИК KP.RU