Анна Гладилина назначена на должность советника губернатора Курской области
Губернатор Курской области подписал распоряжение о назначении Анны Гладилиной на должность советника Губернатора Курской области по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Анна Гладилина – титулованная спортсменка, является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призером Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года, мастер спорта России международного класса.
Анна Гладилина завоевала в этом году две серебряных награды на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию в Южной Корее.
ИСТОЧНИК KP.RU