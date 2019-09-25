Северный подъезд к Курску реконструируют раньше срока

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-25T12:21:36+03:00

Объект введут в эксплуатацию до конца текущего сезона Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Дорожники раньше срока планируют завершить работы по капитальному ремонту северного подъезда к Курску от трассы М-2 «Крым». Дорога станет четырехполосной. Объект, протяженностью более трех километров, введут в эксплуатацию до конца текущего дорожного сезона.

Рабочие усилили дорожное полотно и увеличили ширину проезжей части. Сейчас они укладывают нижний слой покрытия из асфальтобетона, устанавливают бортики, идет разборка объездной дороги. Подходят к концу работы по замене водопропускной трубы по основному ходу.

Дорожникам еще предстоит отремонтировать пересечения и примыкания, устроить новое покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепить обочины, организовать водоотвод с проезжей части, обустроить автобусные остановки и пешеходные дорожки.

На проезжую часть нанесут разметку термопластичными материалами, затем установят знаки, металлическое барьерное ограждение, светофоры и наружное освещение.

ИСТОЧНИК KP.RU