2019-09-25T11:58:25+03:00
Политика

Елена Палферова назначена руководителем комитета здравоохранения Курской области

Распоряжение подписал Роман Старовойт
Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжение подписал Роман СтаровойтРаспоряжение подписал Роман СтаровойтФото: Из архива "КП"
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Роман Старовойт подписал распоряжение о назначении на должность председателя регионального комитета здравоохранения Елены Палферовой. К своим должностным обязанностям она приступит 25 сентября.

Елена Палферова родилась 5 мая 1964 года. В 1988 году окончила Воронежский государственный медицинский институт им. Н.Н.Бурденко по специальности «Врач - педиатр». Свою трудовую деятельность начала в 1981 году в отделении стоматологической поликлиники №1 Советского района г. Воронежа.

С 1989 по 2002 годы работала участковым врачом - педиатром, врачом - эндокринологом, заведующей терапевтическим отделением поликлиники МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ» Воронежской области.

С 2002 по 2005 годы занимала должность заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе в МУЗ «Бутурлиновская ЦРБ», 2005-2012 гг. – заместитель главного врача по медицинской части государственных медицинских учреждений г. Москвы.

С 2012 - 2016 г. работала заведующей филиалом №2 ГБУЗ «ГП №66 ДЗМ» города Москвы. С 2016 по 2018 гг. - главный врач ГБУЗ «ГП №66 ДЗ г. Москвы». В 2019 году была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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