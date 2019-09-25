2019-09-25T10:40:23+03:00
Звезды

В Курске открывается XIV сезон проекта «Кино в театре»

Зрителей ждет кинопоказ, выставки и концерт
Яна ШЕЛЕСТ
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Предсеансовое мероприятие «Дорога жизни» начнется в 12.30Предсеансовое мероприятие «Дорога жизни» начнется в 12.30
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29 сентября в Курском драматическом театре состоится открытие XIV сезона проекта «Кино в театре». В 13.00 начнется показ военно-исторической драмы «Коридор бессмертия» от режиссера Федора Попова. Предсеансовое мероприятие «Дорога жизни» начнется в 12.30.

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии.

Предсеансовое мероприятие «Дорога жизни» начнется в 12.30. В фойе драмтеатра будут работать: экспозиция Музея курского железнодорожного узла, посвященной периоду ВОВ, выставкой «Музея юных защитников Родины» под названием «Куряне-фронту»; фотовыставка «Связь времен» и книжная экспозиция на военную тематику.

До показа фильма гостей проекта ждут выступления творческих коллективов Дома культуры железнодорожников. Билеты можно купить за час до начала в кассе Драмтеатра за час до мероприятия.

Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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