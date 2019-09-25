Несколько улиц Курска останутся без горячей воды
«Квадра» проведет ремонтные работы
«Квадра» проведет ремонтные работыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
С 23:00 25 сентября до 23:00 27 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: проспект Клыкова, проспект Хрущева, улица Мыльникова, Майский бульвар, улица 50 лет Октября (д. 96, 96а), улица Студенческая (д. 2, 4, 12, 16, 18, 24, 30, 32), улица Бойцов 9-й дивизии (д. 185).
Отключение горячего водоснабжения связано с проведением Курским филиалом ПАО «Квадра» неотложных ремонтно-профилактических работ.
Телефон для справок: 39-48-68.
ИСТОЧНИК KP.RU