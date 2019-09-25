2019-09-25T09:43:05+03:00
Недвижимость

Несколько улиц Курска останутся без горячей воды

«Квадра» проведет ремонтные работы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
«Квадра» проведет ремонтные работы«Квадра» проведет ремонтные работыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

С 23:00 25 сентября до 23:00 27 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: проспект Клыкова, проспект Хрущева, улица Мыльникова, Майский бульвар, улица 50 лет Октября (д. 96, 96а), улица Студенческая (д. 2, 4, 12, 16, 18, 24, 30, 32), улица Бойцов 9-й дивизии (д. 185).

Отключение горячего водоснабжения связано с проведением Курским филиалом ПАО «Квадра» неотложных ремонтно-профилактических работ.

Телефон для справок: 39-48-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северный подъезд к Курску реконструируют раньше срока
Елена Палферова назначена руководителем комитета здравоохранения Курской области
В Курске открывается XIV сезон проекта «Кино в театре»
Сегодня перекроют центр Курска
Когда включат отопление в Курске в 2019 году: отопительный сезон начнется с соцучреждений
Курян приглашают на День рожденье "Люксора"
СК начал проверку по жалобе курского сенатора на КВНщика Антона Сасина
В Курске День открытых дверей Банка России пройдет на трех площадках
На Курской АЭС пройдут учения
Курская область готова к подаче тепла - обладминистрация
Под Курском мотоциклист попал под иномарку
В Курске выступит Губернаторский оркестр
Под Курском пенсионерку осудили за убийство собаки
В Курске ночью горела многоэтажка на Клыкова - 30 человек эвакуировали
Курская рапиристка выиграла Всероссийские соревнования
В Курске на Магистральном сгорела квартира
Курянка завоевала второе «серебро» на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию
Курянина отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского
На курском вокзале задержали мужчину с наркотиками
В Курске борца с коррупцией поймали на крупной взятке
25 сентября куряне пройдут Крестным ходом
В Курской области пройдет экологический конкурс проектов
На пожаре под Курском погиб человек
Курян предупредили о шквалистом ветре
В Курске многодетную пару из СНГ задержали за наркотики
В Курске риэлтор "сдавала" чужие квартиры
В Курской области вор за ночь ограбил два магазина