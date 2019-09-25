Несколько улиц Курска останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-25T09:43:05+03:00

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С 23:00 25 сентября до 23:00 27 сентября будет приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: проспект Клыкова, проспект Хрущева, улица Мыльникова, Майский бульвар, улица 50 лет Октября (д. 96, 96а), улица Студенческая (д. 2, 4, 12, 16, 18, 24, 30, 32), улица Бойцов 9-й дивизии (д. 185).

Отключение горячего водоснабжения связано с проведением Курским филиалом ПАО «Квадра» неотложных ремонтно-профилактических работ.

Телефон для справок: 39-48-68.

ИСТОЧНИК KP.RU