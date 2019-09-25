Сегодня перекроют центр Курска

СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-25T09:30:02+03:00

По улице Ленина движение автотранспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00 Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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25 сентября в Курске пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Святой образ из Коренной пустыни доставят в Знаменский собор, где он пробудет до 4 октября.

Крестный ход начнется от Введенского храма на улице Дубровинского, пройдет по улицам Перекальского и Ленина. Во время движения колонны будет приостановлено движение транспорта по улице Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьской до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского с 14.30 до окончания хода.

Во время прибытия участников хода к Знаменскому собору закроется движение всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина. По улице Ленина движение автотранспорта и городского пассажирского транспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00.

Городской пассажирский транспорт с 15.00 до 17.00 будет ходить от Центрального рынка в сторону Сеймского округа и Северо-западного жилого района, от площади Перекальского – в сторону микрорайона СХА, Железнодорожного округа, кольцевые маршруты автобусов №№ 83, 93, 280 будут организованы по ул. Радищева, движение микроавтобусов №№ 227, 228, 273, 274 организуется до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU