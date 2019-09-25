2019-09-25T09:30:02+03:00
Общество

Сегодня перекроют центр Курска

По городу пройдет крестный ход
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
По улице Ленина движение автотранспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00По улице Ленина движение автотранспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

25 сентября в Курске пройдет крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Святой образ из Коренной пустыни доставят в Знаменский собор, где он пробудет до 4 октября.

Крестный ход начнется от Введенского храма на улице Дубровинского, пройдет по улицам Перекальского и Ленина. Во время движения колонны будет приостановлено движение транспорта по улице Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьской до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского с 14.30 до окончания хода.

Во время прибытия участников хода к Знаменскому собору закроется движение всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина. По улице Ленина движение автотранспорта и городского пассажирского транспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00.

Городской пассажирский транспорт с 15.00 до 17.00 будет ходить от Центрального рынка в сторону Сеймского округа и Северо-западного жилого района, от площади Перекальского – в сторону микрорайона СХА, Железнодорожного округа, кольцевые маршруты автобусов №№ 83, 93, 280 будут организованы по ул. Радищева, движение микроавтобусов №№ 227, 228, 273, 274 организуется до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Северный подъезд к Курску реконструируют раньше срока
Елена Палферова назначена руководителем комитета здравоохранения Курской области
В Курске открывается XIV сезон проекта «Кино в театре»
Несколько улиц Курска останутся без горячей воды
Когда включат отопление в Курске в 2019 году: отопительный сезон начнется с соцучреждений
Курян приглашают на День рожденье "Люксора"
СК начал проверку по жалобе курского сенатора на КВНщика Антона Сасина
В Курске День открытых дверей Банка России пройдет на трех площадках
На Курской АЭС пройдут учения
Курская область готова к подаче тепла - обладминистрация
Под Курском мотоциклист попал под иномарку
В Курске выступит Губернаторский оркестр
Под Курском пенсионерку осудили за убийство собаки
В Курске ночью горела многоэтажка на Клыкова - 30 человек эвакуировали
Курская рапиристка выиграла Всероссийские соревнования
В Курске на Магистральном сгорела квартира
Курянка завоевала второе «серебро» на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию
Курянина отправили на обязательные работы за оскорбление полицейского
На курском вокзале задержали мужчину с наркотиками
В Курске борца с коррупцией поймали на крупной взятке
25 сентября куряне пройдут Крестным ходом
В Курской области пройдет экологический конкурс проектов
На пожаре под Курском погиб человек
Курян предупредили о шквалистом ветре
В Курске многодетную пару из СНГ задержали за наркотики
В Курске риэлтор "сдавала" чужие квартиры
В Курской области вор за ночь ограбил два магазина